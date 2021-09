Chalon-sur-Saône Hôpital Saint-Laurent Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire Le réfectoire de l’ancien hôpital, les maquettes de l’ancien hôpital dans la salle arcade 1, et l’association Abigaïl Mathieu Hôpital Saint-Laurent Chalon-sur-Saône Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône

18 et 19 septembre Le réfectoire de l’ancien hôpital, les maquettes de l’ancien hôpital dans la salle arcade 1, et l’association Abigaïl Mathieu * L’association Abigaïl Mathieu qui œuvre pour la valorisation et la protection du patrimoine de l’ancien hôpital présentera son action dans le réfectoire des soeurs, à proximité de la salle des étains en restauration, ainsi que dans la salle Arcade 1, où se situent des maquettes présentant l’évolution du site hospitalier. Les membres de l’association et la chargée de mission patrimoine mobilier de la Ville présenteront la souscription publique pour restaurer la salle des étains, le chantier de restauration mené en 2020 avec l’association « Rempart » dans cette même salle, ainsi que dans le réfectoire des sœurs, pièce ornée de boiseries du XVIIIe siècle. La création de réserves lors d’un chantier “Rempart” au cours de l’été 2021 sera également évoqué. *

samedi 18 septembre – 14h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 18h00

Gratuit | Présence de l’association dans le réfectoire des soeurs et la salle arcade 1 | Les autres bâtiments sont fermés du fait des travaux de démolition alentours.| Respect des régles sanitaires en vigueur.

Hôpital Saint-Laurent 7, quai de l’Hôpital, Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire La création d’un hôpital sur l’île Saint-Laurent remonte au XVIe siècle. Le bâtiment de la communauté des sœurs, le long de la Saône, reconnaissable à son pignon à degrés, témoigne de cette époque. Aujourd’hui, on peut y découvrir une partie des appartements des sœurs de Sainte-Marthe, en charge de l’accueil des malades pendant plusieurs siècles. Au fil du temps, l’hôpital s’est enrichi de nombreux bâtiments répondant à l’évolution de la médecine et des soins aux malades. On peut ainsi admirer la pharmacie du XVIIIe siècle abritant près de 400 tiroirs. Le dôme à la croisée de quatre salles de malades est édifié dans les années 1770. La chapelle du XIXe est ornée de vitraux du XVIe siècle qui proviennent de la première salle de malades édifiée à la Renaissance. La salle des étains présentant la vaisselle hospitalière et le réfectoire des sœurs (1720), qui conserve son aménagement d’origine et notamment ses boiseries classées de style rocaille, sont également visibles. L’hôpital est aussi riche d’une importante collection d’objets, meubles et œuvres d’art, témoins de l’histoire hospitalière et de l’art religieux depuis le XVIe siècle.

