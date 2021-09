Dinan Hôpital Saint Jean de Dieu Côtes-d'Armor, Dinan Visite guidée du site historique de la fondation Saint Jean de Dieu – Centre Hospitalier Dinan/Saint-Brieuc Hôpital Saint Jean de Dieu Dinan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Visite guidée du site historique de la fondation Saint Jean de Dieu – Centre Hospitalier Dinan/Saint-Brieuc Hôpital Saint Jean de Dieu, 18 septembre 2021 10:30, Dinan. Journée du patrimoine 2021 Hôpital Saint Jean de Dieu. Gratuit|Sur inscription 0296874049

18 et 19 septembre Visite guidée du site historique de la fondation Saint Jean de Dieu – Centre Hospitalier Dinan/Saint-Brieuc * Fondation Saint Jean de Dieu Centre Hospitalier Dinan / Saint-Brieuc Fondée en 1836 autour de la ferme des Bas-fouins, l’établissement hospitalier Saint-Jean de Dieu participe à la longue histoire des hôpitaux dinannais dont les origines remontes au 11ème siècle. Désireux d’apporter un soin aux personnes frappées de maladies mentales, les frères hospitaliers vont peu à peu développer un vaste ensemble où les bâtiments conventuels, médicaux, économiques vont se multiplier. *

samedi 18 septembre – 10h30 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 16h30

dimanche 19 septembre – 10h30 à 16h30

Durée de la visite : 1h30, Départ de visite (samedi) : 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30), Départ de visite (dimanche) : 10h30, 11h, 11h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30

Hôpital Saint Jean de Dieu avenue Saint-Jean de Dieu, 22100, Dinan Dinan 22100 Dinan Côtes-d’Armor

Cl. Service Régional de l'Inventaire, Région Bretagne
Cl. Service Patrimoines, Ville de Dinan

