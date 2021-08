Rodez Hôpital de Cayssiols Aveyron, Rodez Conférence “Histoire et évolution de la psychiatrie” Hôpital de Cayssiols Rodez Catégories d’évènement: Aveyron

Conférence “Histoire et évolution de la psychiatrie” Hôpital de Cayssiols, 18 septembre 2021 10:15, Rodez. Journée du patrimoine 2021 Hôpital de Cayssiols. Gratuit 05 65 67 54 09, communication.aveyron@ahsm.fr

Samedi 18 septembre, 10h15 Conférence “Histoire et évolution de la psychiatrie” * Conférence proposée dans le cadre de la journée de célébration des 90 ans du Centre Hospitalier Sainte-Marie de Rodez *

samedi 18 septembre – 10h15 à 11h30

Dans la limite des places disponibles

Hôpital de Cayssiols Cayssiols 12510 Rodez Rodez 12510 Olemps Aveyron

