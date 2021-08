Rouen Historial Jeanne d'Arc Rouen, Seine-Maritime Visite guidée audio-descriptive de l’Historial Jeanne d’Arc Historial Jeanne d’Arc Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

Visite guidée audio-descriptive de l’Historial Jeanne d’Arc Historial Jeanne d’Arc, 17 septembre 2021 17:30, Rouen. Journée du patrimoine 2021 Historial Jeanne d’Arc. Gratuit|Sur inscription Handicap visuel http://www.historial-jeannedarc.fr

Vendredi 17 septembre, 17h30 Visite guidée audio-descriptive de l’Historial Jeanne d’Arc * *

vendredi 17 septembre – 17h30 à 19h30

*

Historial Jeanne d’Arc 7 rue Saint-Romain, 76000 Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime

02 35 52 48 00 http://www.historial-jeannedarc.fr

Pendant 1h15, le visiteur est transporté en 1456 au cœur du procès visant à réhabiliter celle qui, jugée “hérétique”, fut brûlée vingt-cinq ans plus tôt sur la place du Vieux-Marché.

Crédits : © Rouen Tourisme Gratuit|Sur inscription

Détails Heure : 17:30 - 19:30 Catégories d’évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Historial Jeanne d'Arc Adresse 7 rue Saint-Romain, 76000 Rouen Ville Rouen lieuville Historial Jeanne d'Arc Rouen