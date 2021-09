Fleuriel Historial du paysan soldat Allier, Fleuriel Atelier “J’apprends à conserver mon patrimoine” Historial du paysan soldat Fleuriel Catégories d’évènement: Allier

Atelier "J'apprends à conserver mon patrimoine" Historial du paysan soldat, 18 septembre 2021 14:00, Fleuriel

Samedi 18 septembre, 14h00 Atelier “J’apprends à conserver mon patrimoine” * Pourquoi est-il important de conserver le patrimoine ? Quelles sont les méthodes ? C’est quoi le “petit patrimoine” ? Au cours de cet atelier en plusieurs étapes, les enfants sont d’abord amenés à réfléchir à la notion de conservation, les divers risques de dégradation du patrimoine et les mesures prises pour les éviter. Au-delà du patrimoine bâti auquel on pense de premier abord, les enfants réfléchissent à travers l’exemple des collections de l’Historial à la question du patrimoine familial, mais également du patrimoine immatériel. Dans un second temps, les enfants apprennent à conserver en utilisant le matériel adéquat, leur propre “objet patrimonial” qu’ils auront apporté le jour de l’atelier.

Atelier proposé aux enfants de 7 à 12 ans.

Jauge limitée à 10 enfants.

Les enfants sont invités à apporter leur propre objet (de petite taille) afin de donner une dimension plus personnelle à la question. S’ils n’ont pas d’objet, le musée leur en fournira un.

Réservation obligatoire au 04 70 90 22 45.

Atelier gratuit. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 16h00

Gratuit. Inscription obligatoire par mail ou au 04 70 90 22 45. Places limitées à 10 participants. Apporter son propre objet (de petite taille de préférence).

Historial du paysan soldat 1, route du Vallon 03140 Fleuriel

