Du chemin de fer au chemin vert : visite guidée du Hentig Glas et instant théâtral Hentig Glas – Voie verte, 18 septembre 2021 10:00, Saint-Brieuc

Samedi 18 septembre, 10h00, 14h00 Du chemin de fer au chemin vert : visite guidée du Hentig Glas et instant théâtral * Le Hentig Glas (petit chemin vert), ancienne voie ferrée transformée en piste cyclable relie des points d’intérêt patrimonial que nous vous raconterons. Il débouche sur l’unique cité-jardin de Bretagne où un instant théâtral vous sera proposé par le Théâtre du Totem. Le circuit se terminera en bus, grâce à un partenariat avec les transports urbains briochins (pass journée offert) *

Hentig Glas – Voie verte 22000, Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Hentig Glas » – le petit chemin vert, en Breton

Telle est baptisée la nouvelle voie verte, reliant sur 1,4km les rues Bertholet (lycée Rabelais) et Chaptal à Saint-Brieuc. L’ancienne voie ferrée (en service entre 1897 et 1995) ne transporte plus de voyageurs. Désormais, ce sont donc les piétons, cyclistes et tous les amateurs de déplacements doux qui peuvent l’emprunter pour circuler entre le campus Mazier et l’ancien collège Beaufeuillage.

Crédits : Archives municipales de Saint-Brieuc Gratuit|Sur inscription

