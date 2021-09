Découverte de l’héliport d’Issy-les-Moulineaux Héliport, 19 septembre 2021 10:00, Issy-les-Moulineaux.

Journée du patrimoine 2021 Héliport. Gratuit annelis.jensen@adp.fr

Dimanche 19 septembre, 10h00

Découverte de l’héliport d’Issy-les-Moulineaux

*

Le dimanche 19 septembre prochain, de 10h à 17h30, l’Héliport d’Issy-les-Moulineaux vous ouvre ses portes !

Les équipes de l’Union Française de l’Hélicoptère (UFH) et du Groupe ADP vous accueilleront sur place, où une douzaine d’appareils seront exposés en provenance de la sécurité civile, de la gendarmerie nationale et de l’armée de l’air.

Au programme de la journée : conférences, ateliers et autres visites assurés par des passionnés sur l’univers des hélicoptères. Des stands destinés aux enfants seront également animés par les associations PIK PIK et Plante et planète.

Venez nombreux !

*

dimanche 19 septembre – 10h00 à 17h30

*

Entrée sur présentation du passe sanitaire



Héliport 61 rue Henry Farman 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Paris 15e Arrondissement Hauts-de-Seine

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 01 41 23 87 00

Créé en 1957 et haut lieu de l’histoire aéronautique, l’héliport regroupe sur 4,5 hectares des opérateurs privés et publics qui remplissent des missions liées aux transports ; à la surveillance et à la maintenance des infrastructures ; aux prises de vues aériennes ou des missions de service public. Deux hélicoptères (modèle EC 145) de la Sécurité Civile y sont basés, ce qui permet des interventions rapides et la liaison avec les principaux hôpitaux de la capitale. L’héliport est exploité par Paris Aéroport.

Crédits : Groupe ADP Gratuit