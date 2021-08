Haute-Garonne Haute-Garonne Animation pour scolaires / Levez les yeux ! Haute-Garonne Catégorie d’évènement: Haute-Garonne

Vendredi 17 septembre, 08h30 Animation pour scolaires / Levez les yeux ! * (Re) Découvrez le patrimoine naturel, bâti et artistique près de chez vous ! Le vendredi 17 septembre, les CAUE avec le soutien du ministère de la Culture invitent les élèves accompagnés de leurs enseignants à participer à une journée exceptionnelle pour la 4ème édition nationale des Enfants du Patrimoine. Promenades architecturales, ateliers, visites commentées, expositions, rallyes paysages à vélo…

Un évènement original et ludique qui permettra aux classes, de l’école primaire au lycée, de bénéficier d’une sensibilisation aux patrimoines, par le contact avec des acteurs soucieux de les valoriser, par l’immersion dans un milieu urbain ou plus naturel. Enseignants : réservez une activité pour votre classe ! Cette année le CAUE de la Haute-Garonne, chef d’orchestre de cette manifestation, et ses partenaires vous proposent une quarantaine activités gratuites en Haute-Garonne. Préparez votre rentrée en inscrivant vos classes dès à présent sur la plateforme nationale www.les-enfants-du-patrimoine.fr *

vendredi 17 septembre – 08h30 à 17h00

Ouvert au enseignants de Haute-Garonne

