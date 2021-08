Saint-Ouen-sur-Iton Haras du Buat Orne, Saint-Ouen-sur-Iton Démonstration et visite de l’atelier du dernier fabricant français de paillettes pour la broderie Haras du Buat Saint-Ouen-sur-Iton Catégories d’évènement: Orne

Saint-Ouen-sur-Iton

Démonstration et visite de l’atelier du dernier fabricant français de paillettes pour la broderie Haras du Buat, 17 septembre 2021 10:00, Saint-Ouen-sur-Iton. Journée du patrimoine 2021 Haras du Buat. Tarif préférentiel|Sur inscription info@pailletteslangloismatin.fr, 02 33 84 88 69

17 – 19 septembre Démonstration et visite de l’atelier du dernier fabricant français de paillettes pour la broderie * Découverte de notre patrimoine unique au monde de 5000 formes de pailettes différentes et de la création de nos 1600 couleurs.

Visite guidée, d’une heure environ, de notre atelier et démontrations de notre savoir-faire centenaire par groupe de 10 personnes maximun. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

5€. (280 places disponibles)

Haras du Buat Chateau du Buat, 61300 Saint-Ouen-sur-Iton Saint-Ouen-sur-Iton 61300 Orne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location62114677.jpg 0233848869 https://www.pailletteslangloismartin.fr/

Ancien Haras, transformé en Atelier pour notre production de Paillettes pour la Broderie

