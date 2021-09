Nantes HANGAR 31 Loire-Atlantique, Nantes Visite d’un atelier de restauration de bateaux du patrimoine HANGAR 31 Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

18 et 19 septembre Visite d’un atelier de restauration de bateaux du patrimoine * Visites de l’atelier de restauration de bateau de la Cale 2 l’île et exposition de sa flottille : Moths nantais, Thétis (canot basse-indrais de 1958), 12m² du Havre, dériveurs, Amphitrite cotre-franc à corne,… et un canoë en papier !! Présentation d’objets maritimes créés par des femmes, démonstration en direct : marqueterie, travail du bois à l’ancienne … *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

HANGAR 31 Île de 44200 Nantes 31, quai des Antilles Nantes 44200 Loire-Atlantique

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 02 51 89 72 50 http://www.iledenantes.com Crédits : crédit: la Cale 2 l’île Gratuit

