Visite guidée de la villa gallo-romaine des Bruns

Visite guidée de la villa gallo-romaine des Bruns Hameau des Bruns-D 974 route du Mont Ventoux, 18 septembre 2021 14:00, Bédoin. Journée du patrimoine 2021 Hameau des Bruns-D 974 route du Mont Ventoux. Gratuit

18 et 19 septembre Visite guidée de la villa gallo-romaine des Bruns * Visite guidée de la Villa des Bruns par un guide conférencier de la CoVe à XX h.

Visite libre de la passerelle pédagogique de 14 h à 18h. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Entrée libre. RV sur le site. Parking à proximité du site de fouilles.

Hameau des Bruns-D 974 route du Mont Ventoux Bédoin Bédoin 84410 Vaucluse

