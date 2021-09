San-Damiano Hameau de Monte d'Olmo, à San Damiano Haute-Corse, San-Damiano Visite libre de la chapelle Saint-Sébastien et Sainte-Barbe de Monte d’Olmo ! Hameau de Monte d’Olmo, à San Damiano San-Damiano Catégories d’évènement: Haute-Corse

San-Damiano

Visite libre de la chapelle Saint-Sébastien et Sainte-Barbe de Monte d’Olmo ! Hameau de Monte d’Olmo, à San Damiano, 18 septembre 2021 10:00, San-Damiano. Journée du patrimoine 2021 Hameau de Monte d’Olmo, à San Damiano. Gratuit

18 et 19 septembre Visite libre de la chapelle Saint-Sébastien et Sainte-Barbe de Monte d’Olmo ! * Probablement rebâtie tardivement sur les lieux d’un sanctuaire plus ancien pouvant remonter au Moyen âge, la chapelle Saint-Sébastien, également dédiée à Sainte-Barbe, date de 1752 comme en témoigne la date portée sur sa façade. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

Dans le strict respect des gestes barrières et des mesures sanitaires en vigueur à la date de la manifestation. Événement susceptible d’être annulé en cas de conditions météorologiques défavorables.

Hameau de Monte d’Olmo, à San Damiano Monte d’Olmo 20213 San Damiano San-Damiano 20213 Haute-Corse

+33 (0)4 95 44 07 74

Perché à 750 m d’altitude, le hameau de Monte d’Olmo occupe un mamelon dominant la vallée du Fium’Alto. Les perspectives offertes depuis ce point de vue sont remarquables et font de l’endroit l’un des belvédères facilement accessibles les plus intéressants de la région. Les ruines des anciennes maisons sont pittoresques et offrent aux visiteurs un véritable voyage dans le temps. A visiter absolument !

Crédits : (c) Collectivité de Corse Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Haute-Corse, San-Damiano Autres Lieu Hameau de Monte d'Olmo, à San Damiano Adresse Monte d'Olmo 20213 San Damiano Ville San-Damiano lieuville Hameau de Monte d'Olmo, à San Damiano San-Damiano