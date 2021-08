Saint-Brice Hameau de Bellebranche site de l'ancienne abbaye cistercienne Mayenne, Saint-Brice Visite libre et exposition de photographies en plein air Hameau de Bellebranche site de l’ancienne abbaye cistercienne Saint-Brice Catégories d’évènement: Mayenne

Visite libre et exposition de photographies en plein air Hameau de Bellebranche site de l’ancienne abbaye cistercienne, 17 septembre 2021 09:30, Saint-Brice. Journée du patrimoine 2021 Hameau de Bellebranche site de l’ancienne abbaye cistercienne. Gratuit

17 – 19 septembre Visite libre et exposition de photographies en plein air * L’ancienne abbaye cistercienne de Bellebranche a conservé deux bâtiments remarquables, le bâtiment des Convers (ancien dortoir des moines) et le logis de la Tour Saint-Michel (ancienne infirmerie du monastère). Les deux édifices sont inscrits à l’Inventaire des monuments historiques. Ils constituent les traces ultimes d’un ensemble cistercien qui fût rayonnant et très prospère à son époque, avant son déclin au XVème siècle. Cette année l’association Les Ateliers de l’Image propose une exposition de photographies le long d’une partie du sentier de l’Abbaye. Intitulée « Les arbres du bois sacré », elle consiste en une quinzaine de photographies grands formats noir et blanc révélant les formes étranges de fromagers majestueux en Casamance. Une invitation à découvrir ces fabuleux arbres tropicaux à travers ces tirages installés entre les grands arbres du sentier. *

vendredi 17 septembre – 09h30 à 18h00

samedi 18 septembre – 09h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h30 à 18h00

Hameau de Bellebranche site de l’ancienne abbaye cistercienne La Cour de Bellebranche 53290 Saint-Brice Saint-Brice 53290 Mayenne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location33299329.jpg 0243122592 http://www.ateliersdebellebranche.com

Le hameau de Bellebranche conserve deux bâtiments inscrits à l’inventaire des monuments historiques qui sont des vestiges de l’ancienne abbaye cistercienne de Bellebranche, détruite en grande partie au XVème. Il s’agit du bâtiment des Convers et celui du Logis de la Tour Saint-Michel. L’association Les Ateliers de l’Image présente une exposition de photographies grands formats dans une galerie dédiée.

