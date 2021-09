San-Damiano Hameau d'Alzi, à San Damiano Haute-Corse, San-Damiano Visite libre de la chapelle Notre-Dame-des-Neiges d’Alzi ! Hameau d’Alzi, à San Damiano San-Damiano Catégories d’évènement: Haute-Corse

Visite libre de la chapelle Notre-Dame-des-Neiges d'Alzi ! Hameau d'Alzi, à San Damiano, 18 septembre 2021

18 et 19 septembre Visite libre de la chapelle Notre-Dame-des-Neiges d’Alzi ! * Le souvenir du bâtisseur de la chapelle d’Alzi et de son campanile n’a pas été conservé. En revanche, une inscription mentionne la date de 1766 que l’on peut attribuer à sa période de construction. L’édifice, dédié à Notre-Dame-des-Neiges, présente un plan allongé, à chevet plat. Sa nef unique est couverte d’une voûte en berceau à lunettes qui se prolonge d’un choeur couvert d’une voûte, également en berceau plein-cintre. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Hameau d'Alzi, à San Damiano Alzi 20213 San Damiano

