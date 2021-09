Clairmarais Halte fluviale - Omarais by ISNOR Clairmarais, Pas-de-Calais La croisière traditionnelle en Bacôve – visite guidée du Marais Audomarois Halte fluviale – Omarais by ISNOR Clairmarais Catégories d’évènement: Clairmarais

18 et 19 septembre La croisière traditionnelle en Bacôve – visite guidée du Marais Audomarois * Embarquez à bord du bateau traditionnel audomarois pour une visite guidée : le bacôve. Tout de bois vêtu, ce bateau a été façonné en chêne par le dernier faiseur de bateau de la région. Laissez vous guider en petit groupe au fil de l’eau dans le dédale du dernier marais cultivé en France. Vous découvrez la faune et la flore, l’économie, l’histoire, l’architecture et les coutumes du marais, et les faubourgs de Saint-Omer. *

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h30

samedi 18 septembre – 15h30 à 17h00

samedi 18 septembre – 17h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 12h30 à 14h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h30

dimanche 19 septembre – 15h30 à 17h00

dimanche 19 septembre – 17h00 à 18h30

1 place achetée = 1 place offerte (la moins chère des 2 est offerte). Valable uniquement pour les achats de places en prévente en ligne sur notre site de billetterie du 1er au 17 septembre 2021.

Halte fluviale – Omarais by ISNOR 3 rue du Marais – 62500 Clairmarais Clairmarais 62500 Pas-de-Calais

Halte Fluviale de Clairmarais gérée par la société ISNOR.

Embarcadère Omarais by ISNOR et Restaurant LaBaguernette by ISNOR. Activités de loisirs : visites guidées du Marais Audomarois; visites libres en barques, canoës et vélos; ateliers thématiques; activités pour les scolaires et CLSH; organisation de séminaires; boutique de produits régionaux ; restaurant Estaminet typique des Flandres. Marais Audomarois labellisé “Man & Biospher” par l’UNESCO.

