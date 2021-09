Clairmarais Halte fluviale - Omarais by ISNOR Clairmarais, Pas-de-Calais La Route des Marais Audomarois – en bateau – visite guidée Halte fluviale – Omarais by ISNOR Clairmarais Catégories d’évènement: Clairmarais

La Route des Marais Audomarois – en bateau – visite guidée Halte fluviale – Omarais by ISNOR, 17 septembre 2021 14:30, Clairmarais. Journée du patrimoine 2021 Halte fluviale – Omarais by ISNOR. Tarif préférentiel Handicap auditif|Handicap moteur http://billetterie.isnor.fr/spectacle?id_spectacle=298&lng=1

17 – 19 septembre La Route des Marais Audomarois – en bateau – visite guidée * Embarquez à bord d’un bateau croisière et laissez vous promener par le guide à travers les canaux du marais pour découvrir la faune et la flore, les cultures maraîchères, l’économie, l’histoire et les traditions de l’un des derniers marais encore cultivé en France : le Marais Audomarois. *

vendredi 17 septembre – 14h30 à 15h30

samedi 18 septembre – 12h30 à 13h30

samedi 18 septembre – 14h30 à 15h30

samedi 18 septembre – 17h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 13h30 à 14h30

dimanche 19 septembre – 14h30 à 15h30

dimanche 19 septembre – 15h30 à 16h30

dimanche 19 septembre – 16h30 à 17h30

dimanche 19 septembre – 17h30 à 18h30

1 place achetée = 1 place offerte (la moins chère des 2 est offerte). Valable uniquement pour les achats de places en prévente en ligne sur notre site de billetterie du 1er au 17 septembre 2021.

Halte fluviale – Omarais by ISNOR 3 rue du Marais – 62500 Clairmarais Clairmarais 62500 Pas-de-Calais

https://cibul.s3.amazonaws.com/location68449432.jpg 0321391515 http://www.isnor.fr https://www.facebook.com/ISNORCLAIRMARAIS/,https://www.facebook.com/LaBaguernetteByISNOR/,https://www.labaguernette.fr/

Halte Fluviale de Clairmarais gérée par la société ISNOR.

Embarcadère Omarais by ISNOR et Restaurant LaBaguernette by ISNOR. Activités de loisirs : visites guidées du Marais Audomarois; visites libres en barques, canoës et vélos; ateliers thématiques; activités pour les scolaires et CLSH; organisation de séminaires; boutique de produits régionaux ; restaurant Estaminet typique des Flandres. Marais Audomarois labellisé “Man & Biospher” par l’UNESCO.

Lieu Halte fluviale - Omarais by ISNOR Adresse 3 rue du Marais - 62500 Clairmarais Ville Clairmarais