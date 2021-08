Visite libre Hallines, 18 septembre 2021 14:00, Hallines.

Journée du patrimoine 2021 Hallines. Gratuit

18 et 19 septembre

Visite libre

*

Prenez un bon bol d’air et sillonnez le village d’Hallines à la découverte de son patrimoine varié. Traversez le temps et revivez l’histoire tumultueuse du Château Paul Dambricourt et de son blockhaus datant de la Seconde Guerre mondiale. Osez vous imaginer châtelain en admirant le Château Géry Dambricourt et son style éclectique, propriété privée visible uniquement de l’extérieur. Filez ensuite vers les moulins Leuillieux et Brooksbank / Hudelist pour profiter d’un magnifique plan d’eau et des vannages conservés dans un bel écrin de verdure. Le moulin Leuillieux a été transformé en habitation à la fin du XIXe siècle. Depuis la route ou le parc, terminez votre tour par un instant de féérie offert par le Moulin Pidoux, paisible, avec son vannage et sa roue Sagebien de 6,6 m de diamètre.

Renseignements au 06.70.39.17.15

*

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 19h00

*



Hallines Hallines Hallines 62570 Pas-de-Calais

Crédits : © ASVPH Gratuit