Visite de la ville et saynète théâtralisée Halles, 18 septembre 2021 19:00, Richelieu. Journée du patrimoine 2021 Halles. Gratuit

18 et 19 septembre Visite de la ville et saynète théâtralisée * *

samedi 18 septembre – 19h00 à 20h00

dimanche 19 septembre – 18h00 à 19h00

*

Rendez vous sous les Halles.

Halles Place du Marché, 37120 Richelieu Richelieu 37120 Indre-et-Loire

Construites en 1634 et classées au titre des monuments historiques, les halles de Richelieu, avec une remarquable charpente en bois de châtaignier et aux dimensions exceptionnelles de plus de 40 mètres de long, font partie des plus belles halles de France. En 2012, grâce à un chantier de restauration d’exception, cet édifice essentiel à la vie urbaine, qui accueille depuis bientôt quatre siècles les marchés hebdomadaires, a retrouvé toute sa splendeur.

