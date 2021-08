La Mothe-Saint-Héray Halles de La Mothe Saint-Héray Deux-Sèvres, La Mothe-Saint-Héray Assistez à la projection du film “Les honneurs de la guerre” Halles de La Mothe Saint-Héray La Mothe-Saint-Héray Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Vendredi 17 septembre, 20h30 Assistez à la projection du film “Les honneurs de la guerre” * Projection du film « Les honneurs de la guerre » de Jean Dewever, tourné à La Mothe Saint-Héray. En 1961, Jean Dewever choisissait les Deux-Sèvres comme lieu de tournage. L’action principale du film se déroule à La Mothe Saint-Héray – rebaptisée Nanteuil à l’écran – et également à Mazières en Gâtine et dans le marais poitevin. Août 44, « Nanteuil » a fêté la libération sur l’actuelle Place Clémenceau, mais la liesse a été troublée par une trentaine de soldats allemands. A bout de force, ils sont divisés sur l’opportunité de se battre ou non, ne serait-ce que pour l’honneur. Même l’allumage du poste de radio fait débat. Ils préparent leurs dernières négociations depuis leur quartier général de la Place Maillard. Comment se déroulera la sortie de français réfugiés dans l’église Saint-Héray ? Chaque camp dispose encore de munitions… La projection est suivie de témoignages de figurants. *

vendredi 17 septembre – 20h30 à 22h30

Gratuit.

Halles de La Mothe Saint-Héray 2, place Clémenceau 79800 La Mothe Saint-Héray La Mothe-Saint-Héray 79800 Deux-Sèvres

05 49 05 01 41 http://www.la-mothe-saint-heray.fr https://www.facebook.com/CommuneLaMotheSaintHeray

Édifice public du XIXe siècle composé d’un rez-de-chaussée, d’anciennes halles converties en salle publique et, à l’étage, de la mairie.

Crédits : ©Jean Dewever Gratuit

