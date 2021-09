Lacanau Halles de la Gaîté Gironde, Lacanau Exposition Jacques Ruatti Halles de la Gaîté Lacanau Catégories d’évènement: Gironde

Exposition Jacques Ruatti Halles de la Gaîté, 17 septembre 2021 10:00, Lacanau. Journée du patrimoine 2021 Halles de la Gaîté. Gratuit

17 – 19 septembre Exposition Jacques Ruatti * *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 18h30

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h30

Gratuit. Entrée libre.

Halles de la Gaîté Avenue de la Libération, 33680 Lacanau Lacanau 33680 Gironde

Les Halles de la Gaité constituent un pôle de services et de commerces.

