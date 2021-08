Hendaye Halles de Gaztelu Hendaye, Pyrénées-Atlantiques Pierre Loti au Pays basque : le territoire en photographies Halles de Gaztelu Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Pierre Loti au Pays basque : le territoire en photographies Halles de Gaztelu, 17 septembre 2021 18:00, Hendaye. Journée du patrimoine 2021 Halles de Gaztelu. Gratuit Handicap moteur

17 – 19 septembre Pierre Loti au Pays basque : le territoire en photographies * Vous assisterez à une présentation commentée de 38 photographies faites par Pierre Loti à Hendaye et au Pays basque entre 1894 et 1907. Cette exposition s’accompagne de conférences et de lectures. Vendredi 17 septembre 2021, 18h

Conférence de Jacques Battesti, attaché de conservation au musée basque et d’histoire de Bayonne :

« Premiers pas de la photographie en Pays Basque, images et photographes, 1855-1900 » Samedi 18 septembre 2021, 17h

Lectures par Petit Théâtre des Chéchénias, Compagnie des Trois-Chemins, Los Faisanes :

« Instants invisibles – lectures de Pierre Loti » Samedi 18 septembre 2021, 18h

Conférence de François Bordes, conservateur général du Patrimoine des Amis de Pierre Loti à Hendaye et au Pays basque :

« Pierre Loti, photographe amateur à la Belle époque » Dimanche 19 septembre 2021, 17h

Lectures par Petit Théâtre des Chéchénias, Compagnie des Trois-Chemins, los Faisanes

« Instants invisibles – lectures de Pierre Loti » Dimanche 19 septembre 2021, 18h

Conférence de Jean-Louis Marçot, anthropologue, des Amis de Pierre Loti à Hendaye et au Pays basque

« Hendaye et le Pays basque, devant et derrière l’objectif de Pierre Loti, 1894-1907 » *

vendredi 17 septembre – 18h00 à 19h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 13h00

samedi 18 septembre – 15h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 13h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 19h00

Gratuit. Entrée libre.

Halles de Gaztelu Rue de la Halle, 64700 Hendaye Hendaye 64700 Beltzenea Pyrénées-Atlantiques

https://cibul.s3.amazonaws.com/undefined 05 59 25 76 30 http://pierreloti.eu/?cat=152

Anciennes halles transformées en salle polyvalente.

Crédits : ©Musées municipaux de Rochefort Gratuit

