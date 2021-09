Quimperlé Halle Hervo Finistère, Quimperlé L’endroit & les mots Halle Hervo Quimperlé Catégories d’évènement: Finistère

Dimanche 19 septembre, 15h00, 17h00 L’endroit & les mots * L’endroit et les mots / Rendre au public ce que la ville a de plus secret. Lors des Journées Européennes du Patrimoine, La Chose Publique s’emparera du Cloître des Ursulines et de la Place des Halles au travers de petites histoires récoltées et restituées en scène interprétées par des comédiens amateurs et professionnels. *

dimanche 19 septembre – 15h00 à 15h20

dimanche 19 septembre – 17h00 à 17h20

Gratuité pour tous / Pour plus d’informations sur la localisation des spectacles, contact par tel ou mail :

Halle Hervo Place Hervo, 29300, Quimperlé Quimperlé 29300 Finistère

De dimensions modestes, la halle de la basse ville, intégrée dans un tissu ancien dense, est construite en 1886 par

l´entrepreneur Moreau d´après les plans des architectes William et Farge. Ce marché couvert utilise les innovations techniques de l´époque, notamment l´ossature en fer forgé.

Aujourd´hui, seule la halle située place Hervo, reconstruite à l´identique en 2002, subsiste parmi les différents édifices à usage commercial ayant existé à Quimperlé.

