17 – 19 septembre Exposition nationale de voitures anciennes : “Pays Basque Elégance Automobile” * Exposition statique des voitures anciennes d’exception les vendredi et samedi puis parade mobile le dimanche vers le parking du phare de Biarritz. Les véhicules sélectionnés par un jury participeront au Concours d’Elégance à l’Hôtel du Palais de Biarritz. *

vendredi 17 septembre – 11h00 à 19h00

samedi 18 septembre – 11h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

Exposition à la halle d’Iraty : 10€. Parade / exposition au phare de Biarritz : Gratuit.

Halle d’exposition d’Iraty rue de Pitchot, 64200 Biarritz Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques

Exposition d’automobiles anciennes d’exception représentant le patrimoine automobile

