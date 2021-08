Puylaurens Halle aux grains Puylaurens, Tarn Présentation de l’ouvrage “Le Puylaurentais,Terre d’Histoire” Halle aux grains Puylaurens Catégories d’évènement: Puylaurens

Vendredi 17 septembre, 20h30 Présentation de l’ouvrage “Le Puylaurentais,Terre d’Histoire” * Conférence : Le Puylaurentais, Terre d’Histoire. De la Préhistoire à la fin du Moyen Âge

L’évocation du passé nous plonge dans notre histoire, source du présent. Ce document a été rédigé par les membres du Centre Archéologique du Puylaurentais, désireux de porter à la connaissance du grand public, le fruit de plusieurs décennies de recherches et de mises au jour de sites. Il est une invitation à la découverte du Patrimoine et à sa préservation. *

vendredi 17 septembre – 20h30 à 22h30

Halle aux grains 5 route de Toulouse 81700 Puylaurens Puylaurens 81700 5 route de Toulouse Tarn

Crédits : © Centre Archéologique du Puylaurentais

