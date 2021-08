Le Dorat Halle aux grains Haute-Vienne, Le Dorat Exposition-vidéo présentant des projets inspirants en Massif Cental autour de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement Halle aux grains Le Dorat Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Le Dorat

Exposition-vidéo présentant des projets inspirants en Massif Cental autour de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement Halle aux grains, 17 septembre 2021 14:00, Le Dorat. Journée du patrimoine 2021 Halle aux grains. Gratuit

17 – 19 septembre Exposition-vidéo présentant des projets inspirants en Massif Cental autour de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement * L’exposition-vidéo « Les initiateurs » propose un voyage en Massif central à travers six films courts projetés sur grand écran panoramique. À la manière d’un documentaire, six films d’une dizaine de minutes dressent le portrait de territoires ruraux en manque d’attractivité. Loin d’être résignés, les acteurs locaux s’organisent pour faire émerger des projets participatifs et innovants liés à l’architecture, à l’urbanisme et à l’environnement. Grâce à la projection vidéo panoramique (7m de longueur), le spectateur se trouve immergé dans des paysages exceptionnels. A échelle réelle, on découvre successivement les visages de ceux qui s’investissent localement. Avec fierté et dans le respect du vivant, ces « initiateurs » nous transmettent des pistes à explorer pour donner aux territoires un nouvel élan. Plus d’infos : https://www.caue87.fr/expo-video-les-initiateurs/ *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

Gratuit. Entrée libre.

Halle aux grains Rue de l’hozanne, 87210 Le Dorat Le Dorat 87210 Haute-Vienne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location7134451.jpg 05 55 47 33 70 http://www.ledorat.fr/fr/actualite/176771/mediatheque-municipale

La halle aux grains est composée de 3 bâtiments industriels en béton du début du XXe siècle. Elle est située dans la zone de protection de la collégiale du Dorat. La restructuration de ces espaces est l’occasion de créer un pôle d’activités culturelles et sociales, mutualisé, polyvalent et accessible au centre du bourg comprenant une médiathèque, un espace informatique, des salles de réunion et d’exposition et une halle accueillant les marchés, des concerts et évènements publics. Les bâtiments sont réorganisés autour du bâtiment central et doublés de bois des yeux au pieds.

Crédits : © CAUE 87 Gratuit © CAUE 87

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Le Dorat Autres Lieu Halle aux grains Adresse Rue de l'hozanne, 87210 Le Dorat Ville Le Dorat lieuville Halle aux grains Le Dorat