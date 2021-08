Merkwiller-Pechelbronn Hall du carreau Clemenceau Bas-Rhin, Merkwiller-Pechelbronn Découvrez un site témoin du patrimoine pétrolier en Alsace Hall du carreau Clemenceau Merkwiller-Pechelbronn Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Découvrez un site témoin du patrimoine pétrolier en Alsace Hall du carreau Clemenceau, 17 septembre 2021 19:30, Merkwiller-Pechelbronn. Journée du patrimoine 2021 Hall du carreau Clemenceau. Gratuit|Sur inscription museedupetrole@wanadoo.fr

Hall du carreau Clemenceau 22 rue Hattenweg 67250 Preuschdorf Merkwiller-Pechelbronn 67250 Bas-Rhin

Attestée par un écrit de 1489, l’huile de pétrole de Pechelbronn, dans le nord de l’Alsace, est exploitée industriellement dès 1735. L’historiographie, qui situe les débuts de cette activité en 1859 à Titusville en Pennsylvanie, accuse ainsi 124 années de retard !

Pechelbronn s’impose comme le berceau de l’exploitation pétrolière. L’histoire de la concession est une authentique épopée incarnée par de puissantes figures au premier rang desquelles quatre générations de la famille Le Bel. Siège d’innovations permanentes qui garantissent la pérennité de l’entreprise, la compagnie doit néanmoins composer avec des ressources minérales qui s’épuisent. Interrompue en 1970, l’aventure industrielle a légué au territoire un riche patrimoine qui a façonné son paysage et contribué à forger son identité.

Crédits : Pechelbronn, Carreau Clemenceau © Région Grand Est – Inventaire général – Photographie : Frédéric Harster Gratuit|Sur inscription Pechelbronn, Carreau Clemenceau ©Région Grand Est – Inventaire général – Photographie : Frédéric Harster

