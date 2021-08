Visite d’une exposition d’artiste Habitation Samana Beauséjour, 18 septembre 2021 09:00, Pointe-Noire.

Journée du patrimoine 2021 Habitation Samana Beauséjour. Gratuit|Sur inscription 06 90 09 90 23

Samedi 18 septembre, 09h00, 13h00

Visite d’une exposition d’artiste

Exposition d’art moderne de l’artiste peintre Petra Rakebrandt, coach de vie et méditation, artiste, auteure, vivant en Guadeloupe depuis 2007.

Dans son art, elle exprime ses émotions. Elle aimerait faire comprendre l’importance de s’exprimer, de trouver la confiance en soi. Depuis l’e te 2018 où elle a fait des études à l’école Academia del Giglio à Florence en Italie, elle utilise surtout l’acrylique sur toile et un mélange d’acrylique et de crayon.

samedi 18 septembre – 09h00 à 11h00

samedi 18 septembre – 13h00 à 16h00

Habitation Samana Beauséjour Pointe noire Pointe-Noire 97116

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 06 90 66 85 19

L’habitation date du XVIIIe S. Elle est une des plus anciennes habitations de la commune de Pointe Noire (recensée sur le cadastre en 1765). La maison possède des galeries superposées, les murs et la charpente sont en bois d’acajou et de courbaril, les essentes sont en bois de goyavier de montagne sur la face nord et en bois du Brésil sur la face est et sud. Le bardage traditionnel est en poirier pays, les plancher en bois de pischpin. Le domaine est planté d’essences diverses : Albizia saman ou arbre à pluie, talipot, mahogani centenaire, guanacaste, et de nombreuses fleurs

Crédits : Didier Etienne Gratuit|Sur inscription Samana