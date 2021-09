Nantes Grue grise Nantes Loire-Atlantique, Nantes Sur la piste du passé industriel du Bas Chantenay Grue grise Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Sur la piste du passé industriel du Bas Chantenay Grue grise Nantes, 19 septembre 2021 10:00, Nantes. Journée du patrimoine 2021 Grue grise Nantes. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 10h00 Sur la piste du passé industriel du Bas Chantenay * Visite/découverte, avec l’équipe des Greeters de Nantes, du passé industriel du Bas Chantenay.

Cette balade de déroulera sous la forme d’un jeu de piste.

Démarrage de la balade depuis la grue Grise située à l’extrémité ouest de l’île de Nantes.

Croisière à bord du navibus en direction du bas Chantenay

Parcours à travers ce site à la géographie si particulière du Bas Chantenay entre Loire et coteaux : la grue Noire, les docks de Chantenay, la cale et les anciens chantiers Dubigeon, le chantier de l’Esclain, la salle à tracer, la nouvelle brasserie (Little Atlantique Brewery), …….

Et fin du parcours dans le parc des Oblates. *

dimanche 19 septembre – 10h00 à 17h00

*

Grue grise Nantes Quai des Antilles Nantes Nantes Île de Nantes Loire-Atlantique Crédits : Gratuit

Détails Heure : 10:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Grue grise Nantes Adresse Quai des Antilles Nantes Ville Nantes Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Grue grise Nantes Nantes