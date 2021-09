Sentzich Gros Ouvrage du Galgenberg Moselle, Sentzich Faites un saut temporel dans la période de l’entre-deux-guerres avec cette visite guidée Gros Ouvrage du Galgenberg Sentzich Catégories d’évènement: Moselle

Faites un saut temporel dans la période de l'entre-deux-guerres avec cette visite guidée Gros Ouvrage du Galgenberg, 19 septembre 2021 10:00, Sentzich

Dimanche 19 septembre, 10h00, 11h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Faites un saut temporel dans la période de l’entre-deux-guerres avec cette visite guidée * Découvrez l’un des rares ouvrages de la ligne Maginot à posséder une galerie en pierre de taille ! Entretenu dans son état d’origine, la visite de l’ouvrage se déroule tel un saut temporel dans cette période trouble de l’entre-deux-guerres dans l’une des plus incroyables réalisations techniques de son temps. Contée par des bénévoles passionnés, cette histoire si particulière ne lasse pas d’étonner les visiteurs venus de France et aussi du monde entier. À l’issue de la visite, vous pourrez gravir le « Galgenberg », la colline dont il porte le nom et qui offre à son sommet un très beau panorama sur la vallée de la Moselle ! *

Gratuit. Sur réservation. Prévoir des vêtements chauds et des bonnes chaussures.

Gros Ouvrage du Galgenberg 3 allée des Platanes, 57570 Cattenom Sentzich 57570 Moselle

Le site fortifié de Cattenom se présente comme un musée actif où les composants et matériels de la Ligne Maginot sont présentés dans leur contexte de 1940. Les appareils en fonctionnement font comprendre au public la vie des troupes de forteresse. La mission principale de l’ouvrage était d’occuper un point haut (le « Galgenberg » ) qui offre des vues jusqu’en Allemagne et même vers Metz par temps clair !

Le sommet sous lequel est construit cet ouvrage a permis de réaliser un ouvrage compact avec des galeries de (relativement) faible longueur tout en maintenant l’armement à tir courbe en arrière du sommet, et donc défilé aux vues de l’ennemi. C’est un des rares ouvrages à posséder des galeries en pierre de taille.

