Gréolières Gréolières village Alpes-Maritimes, Gréolières Visite guidée de Gréolières Gréolières village Gréolières Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Gréolières

Visite guidée de Gréolières Gréolières village, 18 septembre 2021 10:00, Gréolières. Journée du patrimoine 2021 Gréolières village. Gratuit 04 89 87 73 30, tourisme.greolieres@agglo-casa.fr

Samedi 18 septembre, 10h00 Visite guidée de Gréolières * Situé au pied de la chaîne du Cheiron, le village surveille depuis tout temps la haute vallée du Loup, comme en témoignent les ruines de ses deux châteaux. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h30

*

Sur inscription obligatoire

Gréolières village 06620 GREOLIERES Gréolières 06620 Alpes-Maritimes

04 39 24 10 79

Office de Tourisme de Gréolières

Crédits : CASA Gratuit

Détails Heure : 10:00 - 11:30 Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Gréolières Autres Lieu Gréolières village Adresse 06620 GREOLIERES Ville Gréolières lieuville Gréolières village Gréolières