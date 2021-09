L'Isle-sur-la-Sorgue Grenier numérique L'Isle-sur-la-Sorgue, Vaucluse Grenier numérique Grenier numérique L'Isle-sur-la-Sorgue Catégories d’évènement: L'Isle-sur-la-Sorgue

Samedi 18 septembre, 09h30, 14h00 Grenier numérique * Dans la journée, animations diverses : plateau radio en live, exposition, démonstations, … en partenariat avec Cave Carli Radio et Sauvion Media Transfert.

Profitez de votre passage pour voir la Vierge de Miséricorde, sculpture de la fin du XVe – début du XVIe siècle, découverte lors du diagnostic archéologique du lieu. *

samedi 18 septembre – 09h30 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

Entrée libre, l’accès pourra être limité en fonction de l’affluence. Pass sanitaire obligatoire

Grenier numérique Place de la liberté 84800 L’Isle sur la Sorgue L’Isle-sur-la-Sorgue 84800 Vaucluse

Un centre de ressources dédié au numérique, au patrimoine et à l’art digital

Heure : 09:30 - 17:00