Pas-de-Calais

Jogging guidée de la ville de Grenay Grenay, 18 septembre 2021 09:30, Grenay. Journée du patrimoine 2021 Grenay. Gratuit 03 66 54 00 54, mediathequeestaminet@grenay.fr

18 et 19 septembre Jogging guidée de la ville de Grenay * Chaussez-vous de vos baskets et venez courir avec nous à la découverte de la ville de Grenay au riche patrimoine historique.

Du cimetière Mérovingiens à la Première Guerre Mondiale en passant par les Cités Minières, la ville n’en finira pas de vous surprendre.

Adapté à tous les niveaux de joggeur.

La course se terminera par un pot d’amitié pour profiter de l’ambiance conviviale de la Médiathèque-Estaminet. *

samedi 18 septembre – 09h30 à 11h00

dimanche 19 septembre – 10h30 à 11h30

Sur insciption pour un maximum de 10 participants. Prévoir tenue de sport.

Grenay 2 ter rue Jules Guesde Grenay 62160 Pas-de-Calais

03 66 54 00 54 https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=m%C3%A9diath%C3%A8que+estaminet

La Médiathèque-Estaminet est une médiathèque de type tiers-lieu qui a vu le jour en 2015 et qui abrite en ses murs une exposition Mérovingienne, une Micro-Folie ainsi qu’une salle de spectacle.

