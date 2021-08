Villeurbanne Gratte-Ciel de Villeurbanne Métropole de Lyon, Villeurbanne Œuvre poétique de Guillaume Bottazzi à Villeurbanne Gratte-Ciel de Villeurbanne Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

Œuvre poétique de Guillaume Bottazzi à Villeurbanne Gratte-Ciel de Villeurbanne, 17 septembre 2021 08:00, Villeurbanne. Journée du patrimoine 2021 Gratte-Ciel de Villeurbanne. Gratuit Handicap moteur

17 – 19 septembre Œuvre poétique de Guillaume Bottazzi à Villeurbanne * Pour cette année 2021 le célèbre artiste Guillaume Bottazzi nous invite à un parcours artistique gargantuesque avec 25 œuvres d’art à découvrir en France dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. Les œuvres présentées sillonnent le pays du nord au sud de la France, de Lille, en passant par Paris, Lyon, Marseille et jusqu’à Mandelieu … Neuf d’entre elles sont à découvrir en région Auvergne Rhône-Alpes et huit dans le Grand Lyon. Cette création de 4 mètres de haut réalisée en 2009 est située rue Paul Verlaine à Villeurbanne, sur un immeuble labellisé “architecture contemporaine remarquable”. Située dans l’une des rues les plus emblématiques de la ville, notamment parce qu’elle est jalonnée de gratte-ciel et de commerces. Cette œuvre poétique nous induit à voyager dans un univers irréel. Elle nourrit le passant en le faisant rêver. Elle crée un espace enchanteur, qui évolue en fonction de notre imaginaire. L’imaginaire est antérieur à nos perceptions et à nos idées, il va les révéler, nous permettre de nous construire, de nous renforcer, de nous renouveler et de nous réinventer. Site officiel de Guillaume Bottazzi : https://www.guillaume.bottazzi.org *

vendredi 17 septembre – 08h00 à 21h00

samedi 18 septembre – 08h00 à 21h00

dimanche 19 septembre – 08h00 à 21h00

Visite libre

Gratte-Ciel de Villeurbanne 22 rue Paul Verlaine, 69100 Villeurbanne, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Gratte-Ciel de Villeurbanne

Crédits : © Guillaume Bottazzi – ADAGP Paris Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu Gratte-Ciel de Villeurbanne Adresse 22 rue Paul Verlaine, 69100 Villeurbanne, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Villeurbanne Age maximum 99 lieuville Gratte-Ciel de Villeurbanne Villeurbanne