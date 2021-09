Montigny-lès-Vaucouleurs Grange rue Sainte-Anne Meuse, Montigny-lès-Vaucouleurs Atelier : Quelle réhabilitation du bâti ancien en village ? Grange rue Sainte-Anne Montigny-lès-Vaucouleurs Catégories d’évènement: Meuse

Dimanche 19 septembre, 10h00 Atelier : Quelle réhabilitation du bâti ancien en village ? * Face à l’importance du bâti rural vacant, le CAUE propose un atelier de réflexion sur la revitalisation du bâti ancien et la préservation de l’identité des villages meusiens. Exposition des projets imaginés, discussion avec les architectes. Visite libre du village avec jeux de découverte du patrimoine pour les enfants. *

dimanche 19 septembre – 10h00 à 16h30

Gratuit. Entrée libre. Pas de pass sanitaire mais mesures de distanciation dans les locaux.

Grange rue Sainte-Anne Rue Sainte-Anne, 55140 Montigny-les-Vaucouleurs Montigny-lès-Vaucouleurs 55140 Meuse

https://cibul.s3.amazonaws.com/location62905303.jpg 03 29 45 77 68 http://www.caue55.fr https://www.caue55.fr/jep-2021,https://www.facebook.com/CAUE55

En Meuse, nombreuses sont les maisons de villages et les granges à l’état de vacance. Le CAUE propose un atelier ouvert pour réfléchir au devenir de ce patrimoine rural forgeant l’identité de la campagne.

