Grange ovalaire de Germignac Corrèze Découverte d’une grange ovalaire typique à Germignac Grange ovalaire de Germignac Catégorie d’évènement: Corrèze

Découverte d’une grange ovalaire typique à Germignac Grange ovalaire de Germignac, 18 septembre 2021 14:00, . Journée du patrimoine 2021 Grange ovalaire de Germignac. Gratuit

18 et 19 septembre Découverte d’une grange ovalaire typique à Germignac * *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Gratuit. Entrée libre.

Grange ovalaire de Germignac Germignac, 19230 Beyssenac Corrèze

Les granges ovalaires sont des bâtiments agricoles français répartis sur une petite zone géographique, restreinte aux confins du Limousin et du Périgord. Nombreuses au XIXe siècle, témoignages d’un passé révolu, il en reste peu au début du XXIe siècle. Les granges ovalaires ont un plan ovale (toiture et clos) typique qui présente en général un relèvement sur une façade où est aménagée l’entrée du passage charretier. Elles étaient d’abord des espaces de stockage du foin, avec un vaste fenil sous comble. Le rez-de-chaussée ou clos, était divisé en alvéoles ou compartiments à fonctions multiples. Avec probablement l’étable pour les bovins, la bergerie, la porcherie, le poulailler ou basse-cour, la réserve de bois, le stockage de racines pour les aliments du bétail.

Plusieurs observateurs indiquent que certaines granges ont pu aussi abriter le logement sommaire d’une famille de métayers. Les différents compartiments sont accessibles depuis l’extérieur. Les granges ovalaires ont une fonction d’espace total de la ferme traditionnelle, l’espace central ou nef peut être aussi un lieu de réunion où est dressée la table les jours de grands travaux ou pour la noce ou le déjeuner d’un baptême. C’est aussi dans cet espace que la jeunesse organisait les bals familiaux traditionnels avec venue d’un musicien routinier. C’est dans l’espace central qu’on recule les charrettes chargées de foin en été. La commune de Beyssenac possède deux granges ovalaires sur son territoire : une dans le village de Germignac, une dans le village de La Varonie.

