Visite libre de l'Eglise Saint-Pierre Grande Rue, Brain-sur-l'Authion, 17 septembre 2021 09:00, Loire-Authion

17 – 19 septembre Visite libre de l’Eglise Saint-Pierre * Érigée par le Comte d’Anjou Rorigon, cette église primitive des IXe et Xe siècle, dont l’abside a été découverte en 1977 lors de fouilles, fut reconstruite vers le milieu du XIIe siècle. Avec une nef néo-grecque (XIXe), une chapelle (XVe) dotée d’un retable et une chapelle de style gothique Plantagenêt (XIIIe), elle est d’une richesse architecturale considérable. On peut également observer des peintures sur les piliers des parties anciennes. Ouverte tous les jours de 9h à 18h. *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 09h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 18h00

Grande Rue, Brain-sur-l'Authion Loire-Authion 49800 Brain-sur-l'Authion Maine-et-Loire

