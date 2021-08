Euville Grande Carriere d'Euville Euville À la découverte de l’histoire de la «pierre» d’Euville Grande Carriere d’Euville Euville Catégorie d’évènement: Euville

17 et 19 septembre À la découverte de l’histoire de la «pierre» d’Euville * Profitez de visites guidées de la Grand Carrière d’Euville pour découvrir l’histoire de la ville à travers la pierre qui a fait sa renommée. Le site d’Euville est unique par la dimension de ses carrières et par son histoire. Situé face à un front de taille majestueux, le centre d’animation de l’atelier de taille de la Grande Carrière est un lieu privilégié pour s’initier à la géologie. Un espace d’exposition et un sentier balisé permettent de découvrir l’histoire de ces carrières, leur géologie, leur nature spécifique. *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 10h30

vendredi 17 septembre – 11h00 à 12h30

vendredi 17 septembre – 13h30 à 15h00

vendredi 17 septembre – 15h30 à 17h00

dimanche 19 septembre – 13h30 à 15h00

dimanche 19 septembre – 15h30 à 17h00

Gratuit.

Grande Carriere d’Euville Chemin de Gonfontaine, atelier de taille, 55200 Euville Euville 55200

03 29 91 33 16 http://www.tourisme-pays-de-commercy.fr/

Une exposition sur 600 m2 présente, dans l’atelier de taille de la Grande Carrière à Euville, l’histoire de ces cinquante années qui firent le rayonnement de la ville. Elle montre l’importance de cette carrière à travers l’exploitation de la pierre dans le bassin de Commercy, mais aussi l’aspect humain du travail, l’évolution des techniques et également la vie sociale qu’elle a pu engendrer. La pierre des carrières d’Euville, exploitée en 2e partie du XIXe siècle et début du XXe, a été choisie pour réaliser les assises des plus grands monuments comme :

– la Place Stanislas à Nancy, inscrite au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO

– le Palais Garnier,

– l’entablement du Pont-Neuf,

– le musée du Louvre,

– la gare Paris-Est à Paris

– le Palais-Royal Laeken,

– la Fontaine de la place Brouckère à Bruxelles…

