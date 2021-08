Angers Grand théâtre d'Angers Angers, Maine-et-Loire Grand théâtre d’Angers Grand théâtre d’Angers Angers Catégories d’évènement: Angers

Grand théâtre d'Angers, 18 septembre 2021 14:00, Angers Journée du patrimoine 2021 Grand théâtre d'Angers. Gratuit

18 et 19 septembre Grand théâtre d’Angers * Voici une nouvelle occasion de visiter ce monument emblématique de la ville haussmannienne inauguré en 1871.

L’édifice présente les dispositions habituelles des théâtres de cette époque : au revers du vestibule et du grand foyer en façade prennent place la salle de spectacle , puis la scène avec sa machinerie et , sur les arrières , les loges des artistes et les locaux administratifs .

Sa programmation mêle concerts, spectacles de danse , opéras et représentations théâtrales .

Rénové en 1994, il demeure un lieu vivant chargé d’histoire(s) et de surprises qui vous seront dévoilées lors de ces journées . *

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 19h00

Grand théâtre d'Angers Place du Ralliement, Angers, 49100 Angers 49000 Maine-et-Loire

02 41 23 80 00

