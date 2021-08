Laval Grand hall de la Maison diocésaine Cardinal-Billé Laval, Mayenne Exposition de cartes postales “En flânant dans les rues de laval”. Grand hall de la Maison diocésaine Cardinal-Billé Laval Catégories d’évènement: Laval

Exposition de cartes postales “En flânant dans les rues de laval”. Grand hall de la Maison diocésaine Cardinal-Billé, 17 septembre 2021 14:30, Laval. Journée du patrimoine 2021 Grand hall de la Maison diocésaine Cardinal-Billé. Gratuit

Vendredi 17 septembre, 14h30 Exposition de cartes postales “En flânant dans les rues de laval”. * Les Archives historiques du Diocèse de Laval présentent un fonds de cartes postales sur la vie lavalloise au début du XXe siècle. Edifices remaniés, événements de la ville, processions religieuses… Une cinquantaine de documents. *

vendredi 17 septembre – 14h30 à 17h30

Grand hall de la Maison diocésaine Cardinal-Billé 10 Rue d’Avesnières 53000 LAVAL Laval 53000 Avesnières Mayenne

