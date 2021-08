Gouvieux Gouvieux Gouvieux, Oise Quand l’Histoire descend dans la rue Gouvieux Gouvieux Catégories d’évènement: Gouvieux

Oise

Quand l’Histoire descend dans la rue Gouvieux, 17 septembre 2021 00:00, Gouvieux. Journée du patrimoine 2021 Gouvieux. Gratuit

18 et 19 septembre Quand l’Histoire descend dans la rue * À découvrir librement au fil d’une déambulation solitaire ou collective à travers la commune (rues Blanche, Corbier Thiébaut, des Frères Segard, du Docteur Vincent, Colliau, de la Baronne James de Rothschild, Edmond Léveillé, Général Marchand ; passage Corot ; place Amic…). *

samedi 18 septembre – 00h00 à 23h59

dimanche 19 septembre – 00h00 à 23h59

*

Gouvieux Gouvieux Gouvieux 60270 Oise

https://cibul.s3.amazonaws.com/location73387248.jpg 03 44 67 13 13 http://www.gouvieux.fr

Commune de Gouvieux

Crédits : Mairie de Gouvieux Gratuit Mairie de Gouvieux

Détails Catégories d’évènement: Gouvieux, Oise Autres Lieu Gouvieux Adresse Gouvieux Ville Gouvieux lieuville Gouvieux Gouvieux