visite de la glaçière de Moreuil glaçière de Moreuil, 18 septembre 2021 14:00, Moreuil. Journée du patrimoine 2021. Gratuit|Sur inscription service.culture@moreuil.com

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

gratuit sur réservation uniquement

glaçière de Moreuil rue maurice garin 80110 moreuil Moreuil 80110 Somme

03 22 35 33 30

Patrimoine méconnu, venez visiter la glacière de Moreuil, ancien vestige du château. Venez découvrir comment se pratiquer la conservation des denrées alimentaires au XVIII éme siècle

Crédits : ©mairie moreuil Gratuit|Sur inscription

