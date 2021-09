Orléans Get Out Orléans Loiret, Orléans Jeu de piste d’aventure familial dans le centre d’Orléans Get Out Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Jeu de piste d’aventure familial dans le centre d’Orléans Get Out Orléans, 18 septembre 2021 14:00, Orléans. Journée du patrimoine 2021 Get Out Orléans. Tarif préférentiel|Sur inscription orleans@getout.fr, http://orleans.getout.fr, 0771673441

18 et 19 septembre Jeu de piste d’aventure familial dans le centre d’Orléans * Plusieurs modes de réponse : Photo, texte, et nombre. Observation, cohésion et stratégie feront de vous la meilleure équipe.

Constituez votre équipe de 2 à 5 joueurs avec des enfants de moins de 15 ans. (les moins de 8 ans peuvent accompagner) Découpage des 1h30 :

10 minutes : Arrivée, enregistrement sur le téléphone, remise du sac et des objets

5 minutes : Briefing

60 minutes : Jeu dans la ville

15 minutes : Retour au point de RDV, récupération téléphone, sac et objets. Photo équipe et débriefing. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h00

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h00

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h00

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h00

Tarif de base de 50 euros TTC pour une équipe. (Tarif unique pour le We des JEP) / Rendez-vous place du Martroi ou sur votre centre Get Out ! Adapté aux enfants dès 8 ans.

Get Out Orléans 1 Rue des Maltotiers 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret

https://cibul.s3.amazonaws.com/location84802225.jpg 0771673441 http://orleans.getout.fr https://www.facebook.com/getoutorleans/

Get Out Orléans – Escape Game : 2 salles fixe, un jeu d’investigation autour d’une table, et 3 jeux de piste en extérieur

