Conte et récit de Loire, Passeurs de Loire gennes Cale de Loire, 18 septembre 2021 14:00, Gennes-Val-de-Loire. Journée du patrimoine 2021 gennes Cale de Loire. Gratuit

18 et 19 septembre Conte et récit de Loire, Passeurs de Loire * Passeur à Gennes : Rendez-vous en bord de Loire, sur la cale à Gennes pour rencontrer des passeurs de Loire, d’histoires, de chansons. On peut vraiment se laisser embarquer toutes les demi-heures pour un circuit sur l’eau et se laisser traverser… d’une rime à l’autre.

Arnaud Levêque et Philippe Piau pour les histoires et les chansons, Alain Gillot pour le bateau de Loire, Emmanuel Brunet pour l’Histoire et… Emile Joulain! *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

