Voyage Vierzon – Nevers en autorail historique Gare, 17 septembre 2021 12:00, Vierzon

Vendredi 17 septembre, 12h00 Voyage Vierzon – Nevers en autorail historique * L’occasion d’offrir aux curieux et aux nostalgiques un petit voyage pour une petite promenade en ligne !

Ce train inédit est assuré par un invité surprise. En tête du convoi, les voyageurs auront la possibilité d’embarquer à bord d’un autorail des années 1950 : le X 2400 restauré par nos amis du Chemin de Fer de Haute Auvergne. Cet engin, le plus vieil autorail roulant sur les lignes SNCF, offre des places sur ses banquettes en skaï, ou dans les sièges de première classe, une expérience de voyage jamais connue au départ de Vierzon depuis les années 1980. Les voyageurs embarqueront au départ de Vierzon, Bourges, Avord ou La-Guerche-sur-L’Aubois pour un aller simple vers Nevers, où le train arrivera à 13h40. Attention au départ ! *

vendredi 17 septembre – 12h00 à 13h40

*

Tarif : 20€ | Enfants (4-12) : 15€ | Gratuit – de 4 ans | 120 places disponibles | Ce trajet est un aller simple

Gare 5 avenue Pierre-Sémard 18100 Vierzon Vierzon 18100 Les Grandes Crèles Cher

