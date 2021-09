Limoges Gare SNCF Limoges Bénédictins Haute-Vienne, Limoges Redécouvrez l’emblème de la ville de Limoges ! Gare SNCF Limoges Bénédictins Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

Redécouvrez l’emblème de la ville de Limoges ! Gare SNCF Limoges Bénédictins, 18 septembre 2021 10:00, Limoges. Journée du patrimoine 2021 Gare SNCF Limoges Bénédictins. Gratuit

18 et 19 septembre Redécouvrez l’emblème de la ville de Limoges ! * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 13h00

samedi 18 septembre – 14h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 13h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 18h00

*

Pass sanitaire et masque obligatoires. Gratuit. Groupes de 20 personnes maximum. Distribution de tickets sur place avant les visites.

Gare SNCF Limoges Bénédictins 4 Place Maison Dieu, 87000 Limoges Limoges 87100 Le Sablard Haute-Vienne

https://cibul.s3.amazonaws.com/null

La gare est l’œuvre de l’architecte Roger Gonthier, les décors sculptés de Henri-Frédéric Varenne et les verrières de Francis Chigot. Inaugurée en juillet 1929 elle a une ossature en béton armé et acier masqué par un habillage et des décors de pierre et de roches calcaires. Elle est surmontée d’un campanile de 57m de haut et d’un dôme de 31m surmontant une coupole.

Crédits : ©SNCF Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Gare SNCF Limoges Bénédictins Adresse 4 Place Maison Dieu, 87000 Limoges Ville Limoges lieuville Gare SNCF Limoges Bénédictins Limoges