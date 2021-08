Clermont-Ferrand Gare SNCF Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Visite guidée: le voyage du curiste à la Belle Epoque Gare SNCF Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand

Samedi 18 septembre, 17h00 Visite guidée: le voyage du curiste à la Belle Epoque * L’arrivée à la station de Royat-les-Bains constituait à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle un véritable évènement !

Après un départ de la gare de Clermont-Ferrand, arrêt à la pittoresque gare de ChamalièresRoyat, protégée au titre des Monuments Historiques, la conférencière retrace le parcours du curiste, de villas en hôtels, des thermes aux buvettes, du parc au casino-théâtre. Gratuit / tout public / port du masque obligatoire / durée 2h / Se munir de son billet de train aller simple

Clermont-Royat-Chamalières pour le train au départ de 17h29.

Retour possible à la fin de la visite avec le bus ligne B.

Réservation obligatoire auprès de Clermont Auvergne Tourisme, à partir du lundi 13 septembre à 10h00 :

04 73 98 65 00 (accueil-billetterie composez le 1),

sur www.clermontauvergnetourisme.com ou aux bureaux d’accueil de Clermont-Ferrand ou Royat.

Dans la limite des places disponibles. *

