Visite du port de Saint-Malo Gare Maritime de la Bourse à Saint-Malo, 18 septembre 2021 09:00, Saint-Malo Journée du patrimoine 2021

Samedi 18 septembre, 09h00, 10h30, 14h00, 15h30 Visite du port de Saint-Malo * Saint-Malo est un port polyvalent.

Ferries, cargos de marchandises, pêche, construction/réparation navale, plaisance, maintenance nautique…

La visite se déroule en bus.

Prévoir une pièce d’identité. *

samedi 18 septembre – 09h00 à 10h30

samedi 18 septembre – 10h30 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h30

samedi 18 septembre – 15h30 à 17h00

Gratuit, sur inscription – 40 places max/créneau horaire

Gare Maritime de la Bourse à Saint-Malo Chaussée Eric Tabarly 35400 Saint-Malo

Hall d’entrée de la gare maritime de la Bourse

