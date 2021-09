Évry Gare d'Évry Courcouronnes-Centre Essonne, Évry Jeu de piste Gare d’Évry Courcouronnes-Centre Évry Catégories d’évènement: Essonne

Évry

Jeu de piste Gare d’Évry Courcouronnes-Centre, 18 septembre 2021 10:00, Évry. Journée du patrimoine 2021 Gare d’Évry Courcouronnes-Centre. Gratuit

Samedi 18 septembre, 10h00 Jeu de piste * La Ville d’Évry-Courcouronnes organise le samedi 18 septembre prochain un « Jeu de piste grandeur nature » visant à faire découvrir autrement les richesses patrimoniales, curiosités, équipements et ressources quotidiennes de la ville auprès de ses habitants, étudiants, visiteurs, actifs, public familial et jeune, avec pour fil rouge le thème de la biodiversité. Ce jeu se veut le temps fort des Journées européennes du patrimoine 2021, qui réunira près de 1 000 personnes sur la Ville le temps d’une journée festive et conviviale. Le jeu est conçu autour de trois parcours d’une durée d’1h30 à 2h chacun, au cours desquels les participants pourront interagir avec des acteurs du territoire – pour résoudre une énigme tout en découvrant la ville et une partie de ceux qui en font la richesse. Les trois parcours s’adresseront à trois publics cibles, avec trois niveaux de jeu :

– Un parcours gamers – étudiants / niveau difficile

– Un parcours adultes – nouveaux arrivants / niveau moyen

– Un parcours familles – enfants / niveau facile Les parcours de jeu doivent permettre de valoriser certains acteurs locaux, qui seront intégrés au scénario et aux différents parcours de jeu. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

*

participation libre de 10h à 15h –

Gare d’Évry Courcouronnes-Centre Place de la gare 91000 Évry Évry 91000 Essonne Crédits : ville d’Evry Courcouronnes Gratuit

Détails Heure : 10:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Essonne, Évry Autres Lieu Gare d'Évry Courcouronnes-Centre Adresse Place de la gare 91000 Évry Ville Évry Age minimum 7 Age maximum 77 lieuville Gare d'Évry Courcouronnes-Centre Évry