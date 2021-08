Saintes Gare de Saintes Charente-Maritime, Saintes Parcours d’un cheminot saintais Gare de Saintes Saintes Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Samedi 18 septembre, 14h30 Parcours d’un cheminot saintais * Une vie au service du rail ! Claude est arrivé à l’école d’apprentissage de Saintes à l’âge de 17 ans ; aujourd’hui en retraite, il vous propose de découvrir son parcours professionnel de 1972 à 2005, illustré de souvenirs et d’anecdotes. Son histoire suivra un itinéraire jalonné par les lieux qui ont marqué sa vie de cheminot saintais. *

samedi 18 septembre – 14h30 à 16h00

Gratuit. Réservation obligatoire. Lieu de rendez-vous communiqué lors de la réservation.

Le premier train arrive en gare en 1867, sur la ligne Rochefort – Angoulême qui longe le fleuve. Avec l’ouverture des liaisons Niort – S a i n t e s et Saintes – B o r d e a u x notamment, puis le développement considérable des ateliers de réparation, Saintes devient un véritable carrefour ferroviaire. La construction de logements pour les cheminots, le développement de la circulation donnent à Saintes une personnalité et un caractère particulier ainsi qu’une tradition ouvrière qui a fortement imprégné la physionomie, la sociologie démographique, économique et politique de la ville.

