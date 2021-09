Saint-Gengoux-le-National Gare de Saint-Gengoux-le-National Saint-Gengoux-le-National, Saône-et-Loire Atelier pour les enfants “Destination train” à la gare de Saint-gengoux-le-National Gare de Saint-Gengoux-le-National Saint-Gengoux-le-National Catégories d’évènement: Saint-Gengoux-le-National

Dimanche 19 septembre, 10h30 Atelier pour les enfants “Destination train” à la gare de Saint-gengoux-le-National * La ligne de chemin de fer de Chalon-sur-Saône à Cluny a été mise en service en 1888. Circulaient alors trains de voyageurs et wagons de marchandises jusqu’à la fermeture de la ligne dans les années 1980.

Venez découvrir l’histoire et le fonctionnement de la gare de Saint-Gengoux-le-National. Les enfants pourront explorer l’univers du chemin de fer à travers des ateliers ludiques et des petits jeux. *

dimanche 19 septembre – 10h30 à 12h00

Grautuit

